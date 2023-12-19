Первый магазин «Стокманн» откроют в Новосибирске

В Новосибирске открывается первый универмаг «Стокманн».

Магазин предлагает широкий ассортимент известных мировых брендов: Hugo Boss, Desigual, Karl Lagerfeld, Guess, Furla и многие другие.

«Стокманн» открылся впервые в 1989 году в Москве. Он стал одним из первых европейских ритейлеров на территории России. В 2018 году сеть купили российские бизнесмены.

Новый магазин находится в торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск».

Ранее Сиб.фм сообщал, что индекс стоимости поздравлений Деда Мороза в 2023 году вырос на 23%.