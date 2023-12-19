«Сибирский Пухляш» оставил своей маме квартиру в Чертаново

Дмитрию Красилову было 29 лет.

Напомним, что по данным Telegram-канала “Baza”, шоумен, актёр и танцор Дмитрий Красилов, который также участвовал в клипе группы Little Big, скончался от острой сердечной недостаточности.

По предварительным данным, первым о пропаже заподозрил директор Дмитрия Красилова – Андрей Наконечный. Он пытался дозвониться до мужчины ещё накануне его смерти. Дмитрий не вышел на работу, и Андрей приехал к нему домой, но дверь ему никто не открыл, тогда директор немедленно вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранительные органы попали в квартиру и обнаружили тело Дмитрия. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Дмитрий в последнее время много работал: проекты, реклама, заказы, корпоративы. В результате такого трудолюбия он смог купить евродвушку в новом доме в районе Чертаново Южное. Недавно, на день рождения мамы он купил ей внедорожник Haval F7x Tech Plus, а в прошлом году отправился с ней на Мальдивы.

Мама является единственным наследником, поэтому квартира Дмитрия достанется ей.

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