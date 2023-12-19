Пока запад предлагает заморозить конфликт, Зеленский готовит побег из родной Незалежной, а российская армия продолжает наступление на украинских боевиков к западу от Работино.

По информации газеты Financial Times со ссылкой на бывшего чиновника из администрации президента США, некоторые из самых активных единомышленников Украины считают, что Киеву следует согласиться на «замораживание конфликта» и представить это как победу.

В это же время Олег Устенко, являющийся советником президента Зеленского по финансовым вопросам, сообщил украинским СМИ о том, что в случае остановки финансирования со стороны Запада у Украины есть план «Б», который направлен на то, чтобы обеспечить внутренние заимствования. Проще говоря, это бегство из государства и банкротство Украины, которая была полностью уничтожена и разграблена командой Зеленского.

На фоне этих новостей произошёл стремительный штурм укреплений ВСУ нашими войсками под Авдеевкой (Донецкое направление). Также оглушительной атаке подверглись подразделения Украины в населенном пункте Победа.

По данным на 19 декабря 2023 года, на Купянском направлении отражены 7 штурмов ВСУ, а Киев потерпел поражение на территории Серебрянского лесничества, а также в населенном пункте Розовка.