Спецоперация: последние новости о ситуации на СВО к 19 декабря

По многочисленным сообщениям военкоров, работающих в зоне действия СВО, боевая обстановка на линии соприкосновения существенно не изменилась, но противник истощён.

За истекшие сутки 19 декабря 2023 года, по информации военкоров, не прекращаются атаки российских войск к западу от села Работино. Ухудшает продвижение нашей бронетехники состояние размокшего грунта, пишет телеграмм-канал WarGonzo.

По оперативным данным источника Readovka, 19.12.2023 на Ореховском участке российская армия продолжает атаковать в районе Работино, у Вербового встречные бои, ВСУ пытаются продвинуться. Наши солдаты продолжают локально наступать сразу с двух направлений — западнее Работино и севернее Вербового, занимая тактически выгодные позиции.

При этом портал «Военкоры Русской Весны» отметил, что на Ореховском участке Запорожского фронта российские войска практически перехватили инициативу 19 декабря и продолжают развивать успех серией мощных атак на линии Копани — Работино — Новопрокоповка — Вербовое.

Кроме того, на Бахмутском направлении наши войска атакуют у Андреевки и к северо-западу от Клещеевки по гряде высот: «ВС РФ также активизировались у Спорного, пытаясь улучшить свои тактические позиции. За минувшие сутки ЛБС существенно не изменилась. Украинские подразделения оказывают ожесточенное сопротивление», пишет WarGonzo.

По перехваченным сообщениям вражеских каналов связи, на Херсонском направлении продолжаются бои у Крынок, а российские военные задействуют бронетехнику: «Можно сказать, что на данный момент на этом участке сложилась патовая ситуация. Ни одна из сторон не в состоянии выиграть эту шахматную партию. Впрочем, такое положение дел все же больше устраивает ВС РФ. Превратить тактический плацдарм в оперативный ВСУ не сумели», сообщил WarGonzo, но Минобороны РФ пока не комментирует ситуацию.