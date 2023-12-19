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Управляющая компания выплатит компенсацию за падение ребенка на лестнице

Фото: телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области»

Управляющая компания по решению суда должна выплатить компенсацию за падение ребенка на лестнице, в результате которого он получил травму позвоночника.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области, ведомство Калининского района провело проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, который получил травмы в результате падения с лестницы.

В ходе проверки было установлено, что 27 февраля 2023 года законный представитель и ребенок направлялись в «Лицей N 126». Спускаясь по лестнице возле дома, ребенок поскользнулся и упал, в результате чего он получил травму позвоночника.

Прокуратура района обратилась в суд с иском к ООО УК «Регион» о компенсации материального вреда в размере 4069 рублей и морального в сумме 200 тысяч рублей.

Суд удовлетворил исковые требования. Исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой.

Напомним, что в Норвегии отказали в посадке российскому самолёту, где почти умирал пассажир.

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Нина Раневская
Журналист

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