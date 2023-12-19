В аэропорту Новосибирска привлекли к ответственности курящих мужчин

В Новосибирске в аэропорту Толмачёво привлекли двух пассажиров к ответственности за курение в самолёте.

Как сообщает в Telegram-канале транспортная полиция Сибири, в линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачёво поступило два сообщения от представителей авиакомпаний. Они рассказали, что на борт самолётов, которые выполняли рейсы по маршруту Магадан-Новосибирск и Москва-Новосибирск, требуются наряды полиции, так как пассажиры во время перелёта курили в туалетах.

Сейчас в отношении мужчин составлены административные протоколы и назначены штрафы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что уроженец Башкортостана оштрафован за курение на борту самолёта в Новосибирске.