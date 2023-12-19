В Новосибирске объявили штормовое предупреждение с 20 по 22 декабря

Из-за потепления и снегопадов объявлено штормовое предупреждение в Новосибирской области.

Как сообщает Сибуаправтодор, с 20 по 22 декабря в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях ожидается повышение температуры до -5 градусов, сопровождающиеся обильными снегопадами и метелью.

В регионах будет работать снегоуборочная техника, в связи с чем всех водителей просят соблюдать дистанцию и выдерживать безопасную скорость на дорогах.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 20 декабря в Новосибирск придёт мартовская оттепель.