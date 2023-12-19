В Новосибирске продают двухэтажную квартиру за 45 миллионов рублей

В Новосибирске на улице Пирогова, 26 продают 7-комнатную квартиру за 45 миллионов рублей.

На сайте с объявлениями выставили на продажу 7-комнатную двухэтажную квартиру в Новосибирске на улице Пирогова, 26. За нее просят 45 миллионов рублей.

Общая площадь квартиры — 273,9 квадратных метров. Есть семь комнат.

Автор объявления пишет, что квартира занимает верхние 10 и 11 этажи дома. Ремонт дизайнерский, из окон открывается вид на лесной массива. В квартире присутствует камин, раздельный санузел и сауна.

На территории дома есть детская площадка, гостевой паркинг, наземный паркинг, открытый двор, пассажирский лифт.

Напомним, что количество непроданных новостроек в Новосибирске снижается.