Во дворце спорта НГТУ прошёл инклюзивный турнир по баскетболу

Во дворце спорта НГТУ прошёл инклюзивный турнир по юнифайд баскетболу 3х3, в котором в одной команде играли дети с ОВЗ (атлеты) и спортсмены (партнёры). В роли партнёров на этих соревнованиях выступили игроки баскетбольного клуба «Новосибирск».

В Новосибирской области проводятся десятки соревнований в разных видах спорта с участием детей с ОВЗ в рамках Специальной Олимпиады. В некоторых турнирах в одной команде играют спортсмены с интеллектуальными отклонениями и спортсмены без ограничений – такое объединение на площадке получило название юнифайд спорт, игры дают значительный социализирующий эффект.

Инклюзивный турнир по юнифайд баскетболу 3х3 во дворце спорта НГТУ собрал в общей сложности больше 50 команд. По словам Дмитрия Седова, который возглавляет региональное отделение Специальной Олимпиады и является директором центра адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области, наши соревнования по юнифайд баскетболу являются одними из крупнейших в стране.

В инклюзивных соревнованиях приняли участие 24 юнифайд команды, а также больше 30 обычных команд, которые играли в рамках Кубка Новосибирска по баскетболу 3х3. В качестве партнёров в юнифайд командах выступили игроки БК «Новосибирск», которые впервые играли в таком формате.

– Я рад, что игроки откликнулись на приглашение. Никто не отказался, в том числе иностранцы, играющие в нашей команде, – сказал генеральный директор БК «Новосибирск» Владимир Певнев. – Все очень ответственно подошли к своей роли на площадке. Здесь нет задачи показать свои сильные стороны в игре. Главное – помочь детям, сделать для них праздник.

Все команды, игравшие в инклюзивных соревнованиях, были разбиты на три дивизиона. В общей сложности играли 68 детей с ОВЗ. Баскетболисты-профессионалы помогали ребятам забивать в кольцо, искренне радовались вместе с ними забитым мячам. По итогам соревнований были определены победителии призёры в каждом из дивизионов, однако все участники получили медали – это один из базовых принципов всех соревнований Специальной Олимпиады.