Жителю Новосибирска вынесли приговор за убийство сожительницы

В Новосибирске суд вынес приговор 34-летнему мужчине за убийство.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области, Кировский районный суд города вынес приговор 34-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве.

Было установлено, что летом 2023 года, подсудимый находился в комнате общежития в Кировском районе в состоянии алкогольного опьянения. Из-за возникших неприязненных отношений он ударил свою сожительницу кулаком в лицо, после чего не менее шести раз ударил ее головой об пол. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Суд назначил виновному девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что под Новосибирском арестовали отца трёх детей, который зарезал человека.