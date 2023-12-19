Жителю Новосибирска вынесли приговор за убийство сожительницы

В Новосибирске суд вынес приговор 34-летнему мужчине за убийство.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области, Кировский районный суд города вынес приговор 34-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве.
Было установлено, что летом 2023 года, подсудимый находился в комнате общежития в Кировском районе в состоянии алкогольного опьянения. Из-за возникших неприязненных отношений он ударил свою сожительницу кулаком в лицо, после чего не менее шести раз ударил ее головой об пол. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Суд назначил виновному девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что под Новосибирском арестовали отца трёх детей, который зарезал человека.