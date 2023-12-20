Умершего в Москве «Пухляша» Красилова похоронят на родине в Заринске

Стало известно, где похоронят умершего в Москве шоумена Дмитрия Красилова. Его тело доставят на родину – в город Заринск Алтайского края.

Многих россиян расстроила новость о кончине шоумена и танцора Дмитрия Красилова «Пухляша». Он ушёл из жизни в 29 лет в своей квартире в Москве. Прославившийся в 2020 году после дебюта в клипе группы Little Big Uno обаятельный толстячок сделал головокружительную карьеру, приехав из небольшого городка Заринск в Алтайском крае.

«Его здесь все знают»

Новость о смерти артиста от сердечной недостаточности потрясла поклонников на утро 19 декабря. Дмитрий ещё накануне почувствовал себя плохо, но врач до него так и не доехал. О смерти сына Галина Красилова узнала уже от друзей сына.

«Она была в командировке в Уфе, когда пришла трагическая новость. Сейчас мы сами не знаем, где она находится. Возможно, сразу поехала в Москву, когда узнала. Его отец в 42 года умер, а Дима и до 30 даже не дожил», — рассказывали Сиб.фм знакомые семьи.

Информация вскоре долетела и до города Заринск в Алтайском крае, где численность населения не достигает и 50 тысяч человек. Здесь, на родине, «Пухляша» знал почти каждый и очень гордился земляком.

«В Заринске все его знают. И все в шоке. Он недавно был в Заринске. Дмитрий – очень уважаемый и хороший человек. Город маленький. Все друг друга знаем: как большая деревня»,

- рассказала знакомая семьи Красиловых Елена.

Тело привезут на родину

Ещё вчера никто из знакомых семьи не мог ответить на вопрос: где пройдут похороны. Мать, видимо, сразу после командировки отправилась в Москву. Её номер недоступен. Сегодня, 20 декабря, появилась ясность с похоронами Дмитрия.

«Похороны будут в Заринске. Скорее всего, панихида будет в выходные. Более точной даты пока нет»,

- сообщила Сиб.фм Елена.

Судя по активности подписчиков в пабликах Заринска в соцсети «ВКонтакте», желающих проститься с Дмитрием Красиловых будет много. Знакомые семьи обещали позже сообщить точную дату и место проведения гражданской панихиды.