В Новосибирске появится сеть магазинов одежды “Стокманн”

Первая точка откроется в ТРЦ “Галерея”.

В Новосибирске появится российская сеть магазинов люксовой одежды “Стокманн”. Первый магазин откроется в торгово-развлекательном центре “Галерея” уже в этом месяце.

Известно, что сеть с 1989 года продаёт самые популярные бренды — Hugo Boss, Desigual, Karl Lagerfeld, Guess, Furla, Gerry Weber, Desigual и другие.

Напомним, что глава Wildberries сообщила о том, что онлайн-магазин начал работать с производителями и продавцами из Китая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске откроется спортивный магазин “Деспорт”.