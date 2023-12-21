Названа дата похорон «Пухляша» Дмитрия Красилова в Заринске

Стало известно, когда и где пройдут похороны «Пухляша» Дмитрия Красилова в городе Заринске Алтайского края.

Дмитрий Красилов скоропостижно скончался в своей квартире в Москве 18 декабря. Эта новость потрясла многих его поклонников, так как «Пухляшу» было всего 29 лет. Тем не менее, шоумен страдал сердечной недостаточностью.

«В Заринске все его знают. И все в шоке. Он недавно был в Заринске. Дмитрий – очень уважаемый и хороший человек. Город маленький. Все друг друга знаем: как большая деревня», — рассказала знакомая семьи Красиловых Елена.

Отец Дмитрия умер в 42 года, а «Пухляш» не дожил и до 30 лет – сетуют друзья и знакомые. Буквально до вчерашнего дня сохранялась неизвестность о месте похорон шоумена. Его мать Галину Красилову новость о смерти сына настигла в командировке в Уфе, женщина сразу отправилась в Москву.

В среду, 20 декабря, стало известно, что похороны пройдут на родине Дмитрия Красилова – в Заринске. Сейчас близкие и родные занимаются организацией гражданской панихиды – стала известна дата и место прощания.

«Похороны состоятся в субботу, 23 декабря, в 13.00. Панихида пройдёт в Заринской церкви – часовня у нас находится на въезде в город»,

- сообщила Сиб.фм знакомая семьи Елена.

Друзья матери отмечают, что планируется присутствие на панихиде самых близких семьи Красиловых. Впрочем, многие поклонники из Заринска и даже из Москвы также намерены почтить память «Пухляша».

Напомним, Дмитрий Красилов прославился в 2020 году после дебюта в клипе группы Little Big Uno – обаятельный толстячок сделал головокружительную карьеру, приехав из небольшого городка Заринск в Алтайском крае. Однако с карьерой танцора и шоумена врачи предлагали ему завязать.