В Новосибирске академик Александр Асеев попросил об отсрочке уплаты штрафа

В Новосибирске Александр Асеев попросил отсрочить ему уплату штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Как сообщают «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «Вконтакте», Александр Асеев отправил ходатайство об отсрочке уплаты штрафа по приговору Советского районного суда.

Напомним, что 14 июня 2023 года академик был признан виновным в мошенничестве. Ему назначили наказание в виде четырех лет условно со штрафом в 500 тысяч рублей.

4 октября приговор вступил в силу.

Александр просит суд отсрочит ему оплаты штрафа, так как денежные средства для полного погашения у него отсутствуют. Все имущество в ходе предварительного следствия по уголовному делу арестовано. Помимо этого, имеются и другие значительные финансовые траты, не позволяющие оплатить штраф в установленные законом сроки.

Напомним, что академика Александра Асеева хотели лишить звания почетного жителя Новосибирской области, а также его осудили за мошенничество. Асеев заявил, что не признает свою вину и считает приговор незаконным. По его словам, суд действовал в интересах «нечистоплотных лоббистов».