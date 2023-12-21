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общество

В России автомобилистам могут запретить прием некоторых лекарств

Freepik, authors: Nature

Дело в том, что на некоторых препаратах предлагают ввести маркировку, которая будет предупреждать об опасности управления автомобилем после их приема.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Денису Мантурову с предложением маркировать упаковки лекарств, прием которых опасен для последующего управления автомобилем. Об этом сообщает RT.

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что существуют медицинские средства, после которых садиться за руль автомобиля запрещено. В частности, это касается антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков.

В данной ситуации, как подчеркнул Хамзаев, большинство водителей имеют довольно посредственное представление об опасности использования того или иного препарата. Иногда банальное лекарство, о возможном влиянии которого человек за рулем может и не задуматься, способно стать причиной ДТП, добавил он.

Напомним, назван лучший водитель дрезины в Новосибирском метрополитене.

#лекарства #депутаты #водитель #автомобиль
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Дарья Бочкун
журналист

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