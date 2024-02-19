Две девушки в погонах уже стали участницами фотоконкурса «СибФМ Group»

19 февраля две сибирячки подали заявки на конкурс.

Одной из первых участниц стала 35-летняя Анна Медведева, старший помощник прокурора Калининского района. Её стаж работы составляет десять лет.

«Считаю службу в органах прокуратуры одним из приоритетных направлений в системе органов государственной службы Российской Федерации», – рассказала о себе Анна Медведева.

Следующая участница – 39-летняя Ольга Пустовалова. Она трудится в органах правопорядка 19 лет и занимает должность инспектора по ОП отдела ОАР Госавтоинспекции Новосибирской области.

«Работа в Госавтоинспекции для меня — это престиж, возможность самореализации, надежность!» – объяснила Ольга Пустовалова свой выбор.

«Девушки в погонах» – фотоконкурс от «СибФМ Group», в котором могут участвовать сотрудницы любых силовых структур. В нём мы хотим отметить преданность службе, профессионализм и показать достоинство, красоту женщин, идущих по этому сложному, но благородному пути.

Подать заявку на участие и проголосовать за фаворитку можно по ссылке.