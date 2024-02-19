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общество

Нелегальную ледовую переправу обнаружили в Новосибирской области

Фото: freepik

В НСО нашли нелегальную ледовую переправу.

На оперативном совещании в Новосибирской области начальник областного управления МЧС Виктор Орлов сообщил, что в регионе была выявлена нелегальная ледовая переправа на реке Иня между Мошковским и Тогучинским районами.

Он также отметил, что сейчас в Новосибирской области существует только две официальные ледовые переправы через Новосибирское водохранилище в Ордынском районе и на них установлены знаки.

Напомним, что в Сибири выросла доля нелегального рынка сигарет до 9,6%.

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Валерия Митрохина
Журналист

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