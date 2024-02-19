Новосибирские ученые модифицировали фрагменты ДНК для терапии спинальной мышечной атрофии

Специалисты из Новосибирска видоизменили фрагменты ДНК для терапии спинальной мышечной атрофии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора ИХБФМ СО РАН Владимира Коваля, новосибирские специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН синтезировали короткие фрагменты ДНК для лечения спинальной мышечной атрофии.

Год назад ученые Медико-генетического научного центра им. академика Н. П. Бочкова обнаружили спинальную мышечную атрофию у 55 новорожденных в России. Как известно, ее лечение обходится очень дорого. Так, например, одно из лекарств стоит 100 тысяч долларов, а сумма второго лекарства варьируется в пределах 1,3 миллионов долларов.

Однако новосибирские специалисты утверждают, что их разработка обойдется в разы дешевле — 15 тысяч долларов.

По словам Владимира Коваль, российский препарат будет существенно стабильнее в биологических жидкостях, чем природная ДНК — это позволит сократить количество инъекций дорогостоящего препарата.

«Благодаря модификации сахаро-фосфатного остова, ученым удалось добиться большей стабильности нуклеиновых кислот, что позволит снизить количество требуемого препарата и сопряженных с опасными последствиями инъекций в спинномозговую жидкость», — добавил Владимир Коваль.

Напомним, что новосибирские ученые создали установку очистки питьевой воды из скважин без реагентов.