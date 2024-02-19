Сноубордист из Новосибирска спас человека из-под лавины в Сочи

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи спасли человека из-под лавины.

Группа друзей, включая новосибирского сноубордиста Алексея Соболева, заметила мужчину, который приблизился к опасной зоне у карниза. Предупредив его о возможной опасности, они продолжили свой спуск.

Вскоре после этого группа заметила сход лавины в том же месте, где видели туриста ранее. Благодаря быстрой реакции, ребята обнаружили руку пострадавшего, торчащую из-под снега, и смогли оперативно оказать помощь.

Спасенный турист избежал серьезных травм, благодаря своевременной помощи.

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