В Москве первоклассница прыгнула в сугроб со второго этажа и сломала два позвонка

Сейчас в истории разбирается полиция.

Семилетняя девочка из Москвы получила серьезные травмы после того, как прыгнула в сугроб с балкона второго этажа жилого дома на Бескудниковском бульваре. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Она была в гостях у своей подруги и решила сыграть в эту опасную игру. В результате инцидента у первоклассницы диагностированы компрессионный перелом двух позвонков и переломы пяточных костей со смещением.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что женщина из Новосибирской области вместе с подругой убила мужчину зарядкой от телефона.