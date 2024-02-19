В Новосибирске 19 февраля ввели режим «черного неба»

Температура воздуха может опуститься до -40 градусов.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского гидрометцентра, с 15:00 19 февраля в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Они продлятся до 18:00 21 февраля.

«Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — пишет пресс-служба.

Синоптики уточняют, что с 20 по 23 февраля в области сохранится «аномально холодная погода» – температура воздуха может опуститься до -40 градусов. Такая же погода ожидает жителей Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай.

Напомним, что женщина из Новосибирской области вместе с подругой убила мужчину зарядкой от телефона.