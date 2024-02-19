В Новосибирске обманутым дольщикам придется доплатить за жилье около 2 млн рублей

В Новосибирске прошел третий митинг дольщиков.

Как сообщает издание «Infopro54», в Новосибирске обманутым дольщикам придется доплатить за жилье около 2 миллионов рублей.

Напомним, что жилой комплекс «Покровский» на улице Дуси Ковальчук начал строиться в 2015 году. В прошлом году была сдана первая очередь комплекса, состоящая из трех секций, и ключи от квартир получили 299 дольщиков. Однако, вторая очередь строительства оказалась под вопросом из-за банкротства застройщика, который имеет задолженность в размере 1,5 миллиарда рублей. Власти не могут определить оптимальный способ завершения строительства из-за этой ситуации, сообщает Прецедент.

Недавно в Новосибирске прошел третий митинг дольщиков, который приобрели квартиры в ЖК «Покровский». Они выразили недовольство тем, что их проблема до сих пор не решается, при этом власть также не выходит с ними на связь.

Дольщики направили обращение Владимиру Путину и в Фонд развития территорий после того, как узнали о предложениях доплатить за новое жилье.

В данный момент Следственный комитет проводит проверку ситуации с ЖК «Покровский». Прокуратура также начала проверку по возможному мошенничеству, связанному со строительством дома.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске военный суд рассмотрит дело о поджоге военкомата.