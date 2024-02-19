В Новосибирске собираются построить станцию метро «Ботаническая»

На сайте мэрии Новосибирска опубликована информация о планируемом строительстве новой станции метро «Ботаническая».

По проекту планировки участка между Красным проспектом, рекой 2-й Ельцовкой, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук была разработана схема станции. Предполагается, что она будет расположена в Заельцовском районе.

Планируется также протянуть надземную часть метро от новой станции до транспортно-пересадочного узла «Северная». Это продление Ленинской линии собираются осуществить к 2030 году.

Проект строительства новой станции метро и продления линии подписал исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жильцы нового дома страдают от шума.