В Новосибирске заведения на Красном проспекте поймали на подкидывании мусора

С начала 2024 года региональный оператор МУП «САХ» приступил к проверке юридических лиц, ведущих коммерческую деятельность в нежилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов.

Оказалось, что многие из них использовали мусорные баки, предназначенные для жителей, для своих отходов без заключенных договоров. Из 266 проверенных юридических лиц 190 не имели соответствующих документов. В результате нарушители рискуют получить штрафы до 250 тысяч рублей, а также понести судебные издержки.

Региональный оператор планирует проверить все точки сферы услуг и общественного питания в жилом фонде Новосибирска. Представителей бизнеса, не заключивших договор, призывают связаться с контакт-центром регионального оператора по номеру 363-04-11.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются построить станцию метро «Ботаническая».