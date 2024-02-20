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вчера 22:40
общество

Новосибирск утром сковали пробки в аномальный мороз

Фото: 2ГИС

Во вторник утром, 20 февраля, Новосибирск столкнулся с серьезными пробками из-за низких температур, достигших 32 градусов ниже нуля.

По данным сервиса 2ГИС, наибольшие затруднения возникли на Октябрьском мосту из-за аварии возле Речного вокзала, что привело к полной остановке движения. Также движение затруднено на улицах Большевистской, Фабричной, и Площади инженера Будагова.

Водители сообщали о практически полном отсутствии движения и рекомендовали искать альтернативные маршруты. Пробки также образовались на Димитровском мосту, начиная с проезда Энергетиков. На левом берегу города также наблюдаются пробки на улицах Ватутина, Широкой, Станиславского и Станционной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат из Новосибирской области предлагает ужесточить контроль за питбайками.

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Игорь Кириченко
Журналист

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