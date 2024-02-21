В России рассказали, почему может появиться дерматит

В холодные зимние и ранние весенние месяцы атопический дерматит становится распространенной проблемой среди многих людей.

Это хроническое заболевание сопровождается зудом и воспалением кожи. Кроме холодной погоды и сниженного иммунитета, атопический дерматит может быть вызван несколькими другими факторами. Об этом пишет портал Life.

Специалисты указывают на никель, содержащийся в различных металлических сплавах, включая украшения из золота и серебра, а также в бижутерии. Помимо этого, ароматизированные свечи и освежители воздуха могут спровоцировать раздражение кожи у аллергиков из-за определенных ароматизаторов.

Частое мытье рук также может ослабить защитный барьер кожи, особенно если используются сильные моющие средства. Это может привести к раздражению и сыпи, особенно на руках. Поэтому важно выбирать мягкие моющие средства с низкой щелочностью и регулярно увлажнять кожу кремами.

Ношение медицинских масок, особенно во время пандемии, может также вызвать раздражение кожи из-за скопления пара на лице. Это может привести к появлению прыщей и забиванию пор. Рекомендуется менять маски регулярно и носить их только при необходимости.

Другие потенциальные провокаторы включают в себя пищевые аллергены, морозную погоду, раздражение от носовых платков и сухость воздуха из-за батарей в помещениях.

Специалисты советуют всем защищать кожу зимой, используя кремы, и при необходимости обращаться к дерматологу для индивидуального ухода.

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