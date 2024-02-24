Стали известны подробности ночного ДТП в Ленинском районе Новосибирска

В ГИБДД уточнили, что в результате аварии на левом берегу Новосибирска никто не погиб.

В результате ДТП в Ленинском районе Новосибирска нет погибших, как ранее сообщали очевидцы в соцсетях. Информацию об инциденте уточнили в Госавтоинспеции.

По данным ГИБДД, водитель Kia Rio 1994 года рождения ехал по улице Титова со стороны Станиславского, и на перекрёстке начал движение на запрещающий сигнал светофора. Напротив дома 12 по улице Титова мужчина столкнулся с автомобилем Мерседес GLC, который двигался по улице Римского-Корсакова.

Пострадал водитель Kia, мужчину госпитализировали. О состоянии второго автомобилиста не сообщается. На месте ДТП работал наряд ДПС.

Напомним, ранее два человека погибли при пожаре в пятиэтажке на Адриена Лежена в Новосибирске.