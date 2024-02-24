За год пожарные извещатели спасли 16 новосибирцев

В Новосибирске за год благодаря пожарным извещателям были спасены 10 взрослых и 6 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Эти данные отражают случаи пожаров, которые представляли реальную угрозу для жизни людей. Невозможно подсчитать все ситуации, в которых автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ) своевременно предупредили о возгорании и помогли людям избежать опасности.

Только в течение одного дня, 16 февраля, спасатели МЧС России пять раз выезжали по сигналу от извещателей. Эти случаи произошли в разных районах Новосибирской области и городе Новосибирске. В некоторых случаях продукты начали подгорать, в других — появился дым от печки. Благодаря АДПИ удалось избежать происшествий, но страшно представить, что могло бы случиться без своевременного сигнала тревоги от извещателя. Подгорание продуктов могло привести к возникновению пожара, а дым от печки мог отравить спящих жильцов.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают о том, что автономный дымовой пожарный извещатель является наиболее эффективным средством предотвращения гибели людей при пожаре в жилых помещениях. Установленный АДПИ помогает обнаружить признаки пожара на ранней стадии и разбудить спящего человека с помощью громкого звукового сигнала.

Многодетные семьи, инвалиды и одиноко проживающие пенсионеры имеют возможность получить бесплатное оборудование своего дома современными АДПИ. Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципалитета по месту жительства. За последние семь лет было установлено более 57 000 АДПИ, из которых более 22 000 оснащены GSM-модулем.

Напомним, два человека погибли при пожаре в пятиэтажке на Адриена Лежена в Новосибирске.