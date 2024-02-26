Кто угрожает через Telegram-каналы расстрелять новосибирских детей в школах?

В Новосибирске неизвестные неделю угрожают устроить стрельбу в школах и ТЦ.

В Новосибирске на протяжении недели неизвестные создают телеграм-каналы, в которых угрожают устроить массовый расстрел в школах и ТЦ города. Например, 22 февраля аноним в телеграм-канале «Нулевой день» угрожал устроить шутинг в бердской школе №2 «Спектр».

«Я — Wanted Psychic (переводится как разыскиваемый псих. — прим. ред.). Психик Смертник из команды ***. Скоро сообщу свои цели, «нулевой» день — четверг», — говорилось в канале.

Угрозы по всей стране

Каналы с похожими названиями стала удалять администрация соцсети, однако спустя пару дней появились угрозы расстрела в других образовательных учреждениях.

В телеграм-канале «Месть Катекса» заявили, что автор устроит массовую стрельбу в школах и ТЦ 26 и 27 февраля.

«Нас может быть, как и 5 человек, так и 25, на не страшно, полиция не может нас поймать. Мы будем расстреливать вас, вам будут перерезать глотки, вы будете уничтожены в своих же школах», — написал неизвестный.





Параллельно с угрозами в каналах публиковали фотографии с людьми в масках и противогазах, а также фотографировали оружие. На одном из кадров на полу лежит винтовка Мосина, а рядом лист бумаги с надписью «Катех».

Сиб.фм выяснил, что подобными заявлениями и фотографиями запугивали и в других регионах России. В начале февраля такую рассылку получили жители Нижнего Новгорода, Краснодара, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Корреспондент Сиб.фм обратил внимание, что активность таким каналам дают сами же школьники — они делятся ссылками с друзьями, одноклассниками и распространяют информацию в пабликах города, что даёт огромные просмотры данным сообщениям с угрозами теракта. Дальше на это обращают внимание их родители, которые начинают переживать за своих детей. Кто-то относится к проблеме серьезно и начинает переживать за своих детей.

«А как можно не бояться, когда в охране школы дедуля глухой сидит, а его сменщица — женщина предпенсионного возраста», — пишет в соцсетях мать ребёнка.

«Но проблема с охраной школ и детских садов есть. Как проходной двор. Охранник пенсионер, который ничего не сделает. Рамки на входе пищат и никто не реагирует на них. Случаев было много, выводов ноль», — отметил сибиряк.

Другие же родители не поддаются панике, успокаивая других, что это очередные проделки украинцев.

«Чубатые делают вброс», — написал мужчина в комментариях городского паблика.

«Очередной вброс ЦИПсО (подразделение ВСУ по информационно-психологическим операциям, прим.ред.), в своем репертуаре», — добавил еще один житель Новосибирска.

Правила безопасности

Источник в правоохранительных органах сообщил Сиб.фм, что ведомства обращают внимание на такие публикации, однако уверил, что это фейки и никакой угрозы учащимся нет. По его словам, такие публикации появляются очень часто.

В 2022 году МВД публиковала памятку, как вести себя при угрозах террористического акта для обучающихся, родителей и работников общеобразовательных учреждений.

Если в учреждении произошла нештатная ситуация, то лучше успокоиться и не паниковать. Если вас взяли в заложники, то лучше выполнять все указания бандитов и не оказывать им сопротивления. Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, темперамент, манера поведения).

При стрельбе лучше расположиться подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо для безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов на поражение преступников. Кроме этого, при укрытии не нужно шуметь и держать себя в руках.