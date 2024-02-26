Новосибирский депутат прокомментировал сообщения о готовящихся терактах в школах

На прошлой неделе в чатах Новосибирска появились угрозы терактами в школах и торговых центрах.

Депутат Госдумы России Александр Аксёненко подчеркнул, что такие сообщения направлены на распространение паники. Он отметил, что сегодня утром посетил учебное заведение и заметил, что молодежь оставалась спокойной.

Аксёненко подчеркнул важность внимания со стороны правоохранительных органов к подобным угрозам и проведение тщательного расследования.

«И, конечно, тщательное расследование в таких вопросах просто необходимо. Все это могут быть акты непрекращающейся гибридной войны по отношению к России, где за каждым таким "хулиганством" может стоять сотрудник иностранной спецслужбы!», — написал депутат на личной странице во «ВКонтакте».

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском тренер по боксу умер после драки с соседом.