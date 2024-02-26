СК проверяет публикацию «интимных» снимков новосибирской учительницы

Новосибирская учительница надеется, что найдут человека, который написал на неё донос в Минобразования региона из-за «интимных» снимков.

В Новосибирской области Следственный комитет начал проверку по факту публикации, в которой заявили, что учительницу Куйбышевской школы выкладывала на своей странице в соцсети интимные снимки. Об этом сообщили Сиб.фм в ведомстве.

«Следственным органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту заведомо ложных сведений», — отметили в СК.

Напомним, учительница русского языка и литературы собиралась написать главе СК Бастрыкину после доноса на её «интимные» фото. Марина Львова рассказала Сиб.фм, что никогда не выкладывала подобные фотографии на свою страницу.

«Никаких фотографий интимного характера у меня не было. Я три года работаю в школе и, соответственно, понимаю, что никаких фотографий даже в купальнике позволить себе нельзя. Я начала думать, что может это из-за фотографий, где мы на свадьбе с мужем возле храма. Но там ничего плохого нет», — утверждает девушка.

Она считает, что стала жертвой неизвестного из-за дружбы с местным депутатом Константином Терещенко, у которого, по её словам, много врагов.

Терещенко заявил, что возможно донос написал некий журналист Андрей, с которым у него давно конфликт, поэтому он мстит всем его друзьям.

«Этот человек знает, что Марина мой друг и соратник. И, видимо, решил таким подлым образом отомстить», — прокомментировал Терещенко.

Как ранее писал Сиб.фм, оказалось, что интимных снимков на странице Марины действительно не было, однако Минобр посчитал, что фото с супругом подходят под эти критерии и заставил учительницу удалить семейные фотографии — на них девушка просто обнимается и целуется с мужем.