В Новосибирске и области задержали более 100 пьяных водителей в праздники

15 человек управляли машиной в нетрезвом состоянии повторно.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, за минувшие праздники в Новосибирской области задержано более 100 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В результате трехдневных рейдов были остановлены 48 автомобилистов, севших за руль после употребления спиртного. Кроме того, 39 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. Е

Еще 15 лиц были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии повторно. Им грозит уголовная ответственность.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители пригорода остались без прямой маршрутки до станции метро.