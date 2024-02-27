Новосибирца внесли в список террористов из-за комментариев о мигрантах

Житель Новосибирской области попал в перечень террористов и экстремистов из-за комментариев о мигрантах, написанных три года назад.

Житель Тогучина Новосибирской области Артём А. попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга 22 февраля, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

По данным источника издания, 28-летний Артём оказался в списке из-за комментариев в соцсетях, написанных три года назад.

«Про нерусских людей нецензурно выражался. Про мигрантов и так далее», — уточнила собеседница.

У сибиряка больше 15 страниц в соцсетях, однако ничего незаконного на них нет. Пользуется он только двумя, но связаться с ним нам не удалось.

Судя по опубликованным фотографиям, мужчина работал в охране и на речном флоте, у него есть ребёнок от первого брака.

Кроме этого, сейчас он находится под следствием, на него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и по ст. 30 ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (покушение на приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины).

По делу проходит и его друг, эту информацию подтвердила Сиб.фм знакомая Артёма.

По её словам, они нелегально пилили лес для продажи. Суд вынес решение по делу в январе, но какой приговор получил Артём, неизвестно. По данным из Тогучинского районного суда, решение возвращено прокурору для пересмотра дела.



Как ранее писал Сиб.фм, новосибирец попал в список террористов после попытки отомстить бизнес-партнёру.