Изготовленную в монастыре ЛНР скрипку из древней ели получили дети Новосибирска

Детской музыкальной школе № 1 в Новосибирске подарили изготовленную в монастыре Луганской Народной Республики скрипку.

Для создания музыкального инструмента мастер использовал 200-летнюю ель родом из Франции. Скрипку по эталонным формам Страдивари и Гварнери сделал наместник мужского монастыря архимандрита Варфоломея. На изготовленных здесь инструментах играют ученики музыкальных школ, артисты оркестров, ансамблей по всей России.

Две скрипки для Новосибирской филармонии помог купить губернатор области Андрей Травников и его помощник, музыкант Михаил Симонян осенью прошлого года. Одну из них 29 февраля на 90-летие вручили Детской музыкальной школе № 1.

Ранее в филармонии Новосибирска назвали причину увольнения худрука Калужского.