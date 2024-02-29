В Новосибирске массово отключались смартфоны Xiaomi и Poco

Сегодня, 29 февраля, множество жителей страны столкнулись с проблемами работы своих мобильных телефонов.

Некоторые владельцы смартфонов на платформе Android, особенно моделей от Xiaomi и Poco, сообщили о том, что их устройства внезапно перезагрузились и больше не включились.

По словам одной из читательниц издания Om1.ru, телефоны автоматически переводились в режим восстановления MIUI, их владельцы не могли решить проблему самостоятельно. Специалисты рекомендуют пока воздержаться от попыток ремонта и дождаться возможного саморазрешения проблемы.

Официальное сообщение от Poco призвало пользователей к сбросу настроек с потерей данных в случае срочной необходимости восстановления работы смартфона.

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