Синоптики: в Новосибирске в марте потеплеет до +4 градусов

Новосибирцев ожидают сильные перепады температур.

В первом месяце весны в Новосибирске наступит аномальное тепло. Так, по словам Натальи Кичановой, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра, среднедекадная температура будет варьироваться от -7 до -11 градусов — это выше нормы на 1-2 градуса.

Днем ожидают температуру от -1 до -6 градусов, при этом ночью она может опуститься до -17.

Так, 3 марта температура ночью может достигнуть -25 градусов, днем потеплеет — до -17. Отмечается, что потепление наступит с 8 марта — температура может достигнуть +4 градусов.

Напомним, что за два месяца 2024 года в Сибирь завезли более 5,5 миллионов штук цветов.