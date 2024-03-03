Стали известны подробности массового ДТП с автобусом в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска произошла массовая авария, в результате которой один человек пострадал.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Пермская и Титова около 16:00 часов 3 марта. По информации отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска, 49-летний водитель автобуса «НефАз», двигаясь по улице Титова в сторону Троллейной, столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz, которым управлял 31-летний мужчина, двигавшийся по улице Пермская со стороны улицы Пархоменко.

После этого автобус столкнулся с Hyundai I30 и «Волгой 3110», которые двигались по улице Титова в направлении 3-го Пермского переулка, за рулем которых находились 29- и 68-летние мужчины соответственно. В свою очередь, автомобиль Hyundai i10 столкнулся с Toyota, за рулем которой находилась женщина 1980 года рождения, двигавшаяся по улице Титова со стороны улицы Троллейная в сторону 3-го Пермского переулка.

В результате аварии пострадал водитель «Волги», его доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. На месте происшествия находится наряд ДПС, которые выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, ранее было опубликовано видео смертельного ДТП с Toyota под Новосибирском.