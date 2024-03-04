Что грозит матери, оставившей 8-летнего сына на двое суток в Новосибирске

В Новосибирске 30-летняя женщина заперла своего сына на два дня и ушла из дома.

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как 30-летняя Наталья К. заперла своего сына на два дня на съемной квартире на улице Сиреневой. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Юрист Никита Севрюгин рассказал корреспонденту Сиб.фм, что действия матери попадают под статью 125 УК РФ (оставление в опасности). По данной статье предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы до одного года.

По словам юриста, действия женщины будут квалифицированы по совокупности преступлений: 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 125 УК РФ.

«В случае, если будет установлено, что ребенок оставался без питья и еды сознательно и систематически, то такие действия могут быть квалифицированы в рамках пункта г. части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего)», — отметил юрист.

По этой статье ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, мать, оставившая своего ребёнка на два дня в Новосибирске, могла работать в эскорте.

Как ранее писал Сиб.фм, старшая по подъезду дома на улице Сиреневой Татьяна рассказала корреспонденту Сиб.фм, как спасали девятилетнего мальчика.