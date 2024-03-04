Путин подписал указ о военных сборах в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов для граждан страны, находящихся в запасе, в 2024 году.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, запасники будут проходить военные сборы в различных военных структурах, включая Вооруженные силы России, Нацгвардию, органы госохраны и Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Ежегодные военные сборы проводятся в стране с целью восстановления навыков граждан, ранее служивших в армии. Участие в сборах принимают те, кто получил востребованные военные специальности во время срочной службы или учебы в вузе. Военные сборы также распространяются на тех, кто был освобожден от службы или получил отсрочку.

Напомним, ранее стала известна личность военного, который привлек внимание во время Послания Путина.