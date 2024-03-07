Депутат Госдумы Милонов призвал наказывать курящих беременных женщин

Виталий Милонов призвал наказывать беременных женщин, которые курят.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал привлекать к ответственности беременных женщин, которые курят. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, он предложил ограничить продажу сигарет беременным и людям с детьми.

«Для ребенка — это смертельный яд. Я бы ввел ответственность беременным за курение сигарет. Это нельзя ни в коем случае делать», — сказал Милонов.

Напомним, что Татьяна Голикова призвала россиянок рожать детей до 24 лет.