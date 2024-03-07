Гражданина Киргизии отправили на родину после ссоры с женой в Новосибирске.

Иностранного гражданина отправили на родину после ссоры с женой.

На сайте Кировского районного суда Новосибирска появилась информация о том, что гражданина Киргизской Республики отправили на родину после жалоб соседей.

По предварительным данным, соседи услышали громкую ссору мужчины с супругой и вызвали полицию.

Ранее уточнялось, что у мужчины уже было постановление о выдворении в самостоятельном порядке, но он не стал возвращаться на родину из-за того, что у него не было финансов выплачивать там штраф.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с выдворением в принудительном контролируемом порядке, поместив Райимжанова Н.А. в специальное учреждение ГУ МВД России по Новосибирской области», — говорится в сообщении суда.