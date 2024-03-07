Осадки и ветер ожидаются в праздничные выходные в Новосибирске

Ветер и снег ожидается в Новосибирске в выходные дни.

Как сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова для РБК Новосибирск, 8 марта в городе ожидается ветер 2-7 метров в секунду и снег. Температура воздуха составит -9 градусов ночью и -5 днем.

В субботу, 9 марта, погода будет без осадков, температура ночью ожидается до -14 градусов, а днем -1.

В воскресенье ожидается мокрый снег, ветер 4-9 метра в секунду, температура воздуха днем 0 градусов.

Напомним, что в Новосибирске малыши-автоинспекторы поздравляют автоледи с 8 Марта.