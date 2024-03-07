Открытки с 8 Марта 2024: красивые поздравления для мамы, девушки и жены

В Международный женский день 8-е марта главными героинями мужских поздравлений становятся традиционно их самые близкие женщины: мамы, невесты и жёны. Портал «Сиб.фм» публикует подборку готовых поздравлений именно для них.

ДЛЯ МАМОЧЕК

В этот день — все женщины прекрасные,

И глаза горят у них с утра,

Но Восьмого марта всех счастливее,

Дорогая мамочка моя!

Для неё одной мои старания,

Ей одной — признания в любви,

Поскорей загадывай желания,

Знаю я — исполнятся они!

Тебя, мамуля, обнимаю,

Люблю, с весною поздравляю!

Желаю быть всегда красивой,

Прелестной, милой и счастливой.

Пускай весна тебя закружит

Среди чудес и доброты.

И пусть успех с тобою дружит,

Ведь лучшего достойна ты!

Блистательная, милая, любимая,

Заботишься ты о семье без сна.

Ах, мамочка моя неповторимая,

Ты так прекрасна, как сама весна!

Пусть Женский день добавит вдохновения,

Подарит много чудного тепла,

Чтоб пребывала в светлом настроении,

Чтобы всегда довольною была!

ДЛЯ НЕВЕСТЫ

Моя зайка дорогая,

С 8 Марта поздравляю.

Быть всегда желаю классной,

Самой нежной и прекрасной.

Ты моё солнце и луна,

Мне только ты одна нужна.

Ты будь со мною рядом вечно,

Люблю тебя я бесконечно!

Твой взгляд как солнышко весною,

Твоя улыбка как цветы!

И в этот день – 8 Марта,

Пусть всех счастливей будешь ты!

Всегда желаю оставаться

Такой же юной, как сейчас.

Цвести, любить и улыбаться

Теплом своих прекрасных глаз!

ДЛЯ ЖЕНЫ

Много в мире женщин разных

Только ты у нас одна,

Дочь, жена, сестра родная,

А для мужа ты — жена!

Я люблю тебя сердечно,

И горжусь тобой такой,

Оставайся ты и дальше

Молодой и заводной!

О, женщина! Ты королева мира!

Твоя походка и твои глаза,

Ты полностью меня пленила,

Хоть я не верю в чудеса.

Любовь моя к тебе незрима,

Я буду каждый миг с тобой,

Ты дорога мне и любима,

И этой раннею весной

В прекрасный день восьмого марта

Вручу подарок и цветок.

Чудес не видел я покуда,

А впрочем, есть деталь одна:

Моя любимая... Она —

Непререкаемое чудо!

Мне прославлять,

Ласкать её не лень!

Что значит Женский день?

Моей любимой день!

Солнцем и весною переполнен

Этот марта нежный аромат.

Пусть сегодня радует любовью

Каждая улыбка, каждый взгляд!

Расцветает жизнь очарованьем,

Будто бы в заветном, сладком сне!

Пусть сегодня сбудутся желанья,

Что теплились в сердца глубине!