Открытки с 8 Марта 2024: красивые поздравления для мамы, девушки и жены

В Международный женский день 8-е марта главными героинями мужских поздравлений становятся традиционно их самые близкие женщины: мамы, невесты и жёны. Портал «Сиб.фм» публикует подборку готовых поздравлений именно для них.
ДЛЯ МАМОЧЕК
В этот день — все женщины прекрасные,
И глаза горят у них с утра,
Но Восьмого марта всех счастливее,
Дорогая мамочка моя!
Для неё одной мои старания,
Ей одной — признания в любви,
Поскорей загадывай желания,
Знаю я — исполнятся они!
Тебя, мамуля, обнимаю,
Люблю, с весною поздравляю!
Желаю быть всегда красивой,
Прелестной, милой и счастливой.
Пускай весна тебя закружит
Среди чудес и доброты.
И пусть успех с тобою дружит,
Ведь лучшего достойна ты!
Блистательная, милая, любимая,
Заботишься ты о семье без сна.
Ах, мамочка моя неповторимая,
Ты так прекрасна, как сама весна!
Пусть Женский день добавит вдохновения,
Подарит много чудного тепла,
Чтоб пребывала в светлом настроении,
Чтобы всегда довольною была!
ДЛЯ НЕВЕСТЫ
Моя зайка дорогая,
С 8 Марта поздравляю.
Быть всегда желаю классной,
Самой нежной и прекрасной.
Ты моё солнце и луна,
Мне только ты одна нужна.
Ты будь со мною рядом вечно,
Люблю тебя я бесконечно!
Твой взгляд как солнышко весною,
Твоя улыбка как цветы!
И в этот день – 8 Марта,
Пусть всех счастливей будешь ты!
Всегда желаю оставаться
Такой же юной, как сейчас.
Цвести, любить и улыбаться
Теплом своих прекрасных глаз!
ДЛЯ ЖЕНЫ
Много в мире женщин разных
Только ты у нас одна,
Дочь, жена, сестра родная,
А для мужа ты — жена!
Я люблю тебя сердечно,
И горжусь тобой такой,
Оставайся ты и дальше
Молодой и заводной!
О, женщина! Ты королева мира!
Твоя походка и твои глаза,
Ты полностью меня пленила,
Хоть я не верю в чудеса.
Любовь моя к тебе незрима,
Я буду каждый миг с тобой,
Ты дорога мне и любима,
И этой раннею весной
В прекрасный день восьмого марта
Вручу подарок и цветок.
Чудес не видел я покуда,
А впрочем, есть деталь одна:
Моя любимая... Она —
Непререкаемое чудо!
Мне прославлять,
Ласкать её не лень!
Что значит Женский день?
Моей любимой день!
Солнцем и весною переполнен
Этот марта нежный аромат.
Пусть сегодня радует любовью
Каждая улыбка, каждый взгляд!
Расцветает жизнь очарованьем,
Будто бы в заветном, сладком сне!
Пусть сегодня сбудутся желанья,
Что теплились в сердца глубине!