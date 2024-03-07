Подросток стал 8-миллионным гостем выставки «Россия» и получил ценный приз

Восьмимиллионному посетителю выставки-форума «Россия» на ВДНХ подарили сертификат на футбольный матч между командами России и Сербии.

Восьмимиллионным посетителем самой масштабной выставки стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени. На мероприятие он приехал со своей семьей. Матч, который лично из VIP-ложи сможет посмотреть мальчик, пройдет в Москве 21 марта. Подарок подростку вручили легенды российского спорта Алексей Смертин и Павел Погребняк. Оказывается, сам Вадим играет в футбол с четырех лет. Семье юбилейного посетителя организуют проезд до Москвы и трехдневное проживание.

«Вадим и Роман (младший брат счастливчика) насладятся игрой и пообщаются с нашими звездами футбола, которыми они стали благодаря своему титаническому труду. А у мальчишек еще все впереди», — отметила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

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