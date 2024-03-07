Скакать в мешках и есть блины приглашают новосибирцев на масленичной неделе

В Новосибирске первые масленичные гуляния пройдут уже 10 марта.

Запланировано 90 активностей и чаепитий. Сибиряки смогут отведать блины, пироги, куличи и другие праздничные лакомства.

Мероприятия организуют во всех районах областной столицы, сообщили в управлении общественных связей администрации Новосибирска. Для гостей праздников проведут концерты и традиционные масленичные спортивные состязания.

Главное событие — Масленица со сжиганием чучел, состоится 17 марта в 11 парках города.

Кстати, 17 марта с 12:00 до 17:00 медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает новосибирцев на городской праздник «Широкая масленица» на Михайловскую набережную и в Заельцовский парк. На протяжении всего праздника сибиряков ждут народные гуляния, конкурсы, призы, выступления артистов. Яркая и разнообразная программа проводов зимы со скоморохами не даст заскучать людям любого возраста.