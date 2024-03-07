Спасти наследие: архитектор рассказал об уничтожении советской архитектуры в Новосибирске

Член Новосибирского союза архитекторов Игорь Поповский рассказал об утраченных зданиях на левом берегу, а также о том, что могло бы спасти советское наследие.

С 90-х много красивых зданий исчезло на левом берегу. Как считает член Новосибирского союза архитекторов Игорь Поповский, некоторые из них можно было сохранить. Например, речь идёт о «бакинском» здании ресторана «Россия». Утерян и ещё целый ряд знаковых строений.

«Немного грустно по поводу левобережья, потому что было снесено здание Сибсельмаша. Недавно было снесено здание ДК Клары Цеткин. Не в очень весёлом состоянии находится «Металлург». Культурные объекты на левом берегу начинают исчезать»,

- поделился с корреспондентом Сиб.фм Игорь Поповский.

Также известный архитектор рассказал, каким образом удаётся привлечь внимание к знаковым объектам архитектуры, которые удалось сохранить как историческое наследие.

«Например, в Академгородке сейчас можно сносить дома и строить такой же высоты и в этой же стилистике. Это не такое сохранение, как у памятников архитектуры, — говорит Игорь Поповский. — Но, тем не менее, это хотя бы позволяет создавать оценочные ситуации. А добивались этого городские сообщества, то есть жители Академгородка. Или, например, жители улицы Богдана Хмельницкого».

Архитектор находит, что интересная стилистика домов наблюдается и на улице Авиастроителей, которая раньше носила имя Жданова. Однако, как считает Игорь Поповский, здесь не найдётся активистов, которые выступят в защиту старой застройки.

«Если по логике: улица Богдана Хмельницкого стала достопримечательностью, то чем хуже дома на Авиастроителей, построенные Клавидием Осиповым, первый соцгород на левом берегу (улица Станиславского), или хотя бы часть домов на улице Мира? Но вот улицу Авиастроителей рассматривали, и, скорее всего, будет отказ»,

- заключил Игорь Поповский.

Архитектор же считает, что для сохранения той или иной исторической среды в Новосибирске нужно создавать экспертные сообщества. Периодически в столице Сибири находятся уникальные и даже необычные для своего года постройки здания.