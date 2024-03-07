Спецоперация на Украине: последние новости о ситуации на СВО к 7 марта

Российская армия продолжает вытеснять Вооружённые силы Украины с её оборонительных позиций. При этом запас живой силы и вооружения у националистов явно иссякает.

По обновлённым данным Минобороны РФ, в районе города Часов Яр российская армия вытесняет Вооружённые силы Украины к юго-западным окраинам Ивановского (Красного), что западнее Артёмовска. В это же время на Запорожском направлении (Ореховский участок) продолжаются бои в районе Работино и к западу от Вербового.

По текущим сведениям Telegram-канала российского военкора Евгения Лисицына, идут интенсивные бои в районе Бердычей, Орловки и Тоненького на Донецком направлении. Там, по наблюдениям военкора, наши солдаты активно применяют ФАБы для подавления противника.

Другой источник, Telegram-канал Wargonzо в среду, 6-го марта сообщил о продвижении российской группировки войск у Ямполевки и Тернова (Луганское направление).

По официальной информации Минобороны РФ, артиллерийские расчёты самоходных установок 2С19 «Мста-С» ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода пехоты на Авдеевском направлении.

Итогами текущих боевых суток из зоны действия СВО стали позитивные новости о том, что украинские боевики «варятся» в двух котлах у Авдеевки, а большая часть Украины находится в огне и дыму.