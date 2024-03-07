Спикер парламента НСО оценил обновленный ЗАГС в Сузунском районе

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив побывал в откапиталенном торжественном зале ЗАГСа.

ЗАГС расположен в самом центре поселка. Недавно здесь завершили ремонт. В день, когда объект посетил спикер парламента региона, здесь проходила церемония имя наречения трехнедельной Полины — второго ребенка в местной семье.

«Вы огромные молодцы. Сегодня время поменялось, и уже один ребенок стал нормой. А у вас уже второй. Дай бог, будет третий. Желаю вашим детям здоровья, успехов. Успехов и вам — чтобы ваши дети гордились своими родителями. Любили свою малую родину, где они родились, чтобы семья ваша была счастлива. А молодым родителям не останавливаться на достигнутом!» — пожелал сибирякам Андрей Шимкив.

Также депутат побывал в новом здании «Комплексного центра социального обслуживания населения», подразделения которого ранее были расположены в трех разных домах в значительной удаленности друг от друга. Теперь в одном месте отдел организации соцобслуживания населения, социального координатора регионального филиала «Защитники Отечества», центра занятости, центра социальной поддержки населения.

«Я очень рад, что у нас получилось приобрести это здание. Уверен, до ума его доведем. Оборудование, жалюзи — сделаем все, что нужно, чтобы обеспечить людей необходимыми услугами. Ветераны — самые активные, небезразличные ко всему, что происходит в районе. Не даете покоя никому! Душой переживаете за все. Спасибо вам за вашу активность, за поддержку ребят, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Вы и словом, и душой поддерживаете их. Вместе мы победим! Иначе не может и быть!» — сказал парламентарий.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области по нацпроекту построили 132 поликлиники и ФАПов за 5 лет.