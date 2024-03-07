В Новосибирске 70-летняя автоледи сбила пешехода

7 марта в Новосибирске произошло ДТП — под колеса автомобиля попал пешеход.

Как сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black, авария случилась на ГБШ. 70-летняя женщина на Nissan Sunny сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

По словам очевидцев, пострадавший в сознании, предварительно, у него поврежден позвоночник и бедро. На месте работают экстренные службы.

Официальных данных об этом дорожно-транспортном происшествии на момент публикации материала нет. Рассчитываем узнать подробности в ближайшее время.

Напомним, утром 7 февраля на территории Кировского района Новосибирска водитель наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшему семь лет, его доставили в больницу.