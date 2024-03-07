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общество

В Новосибирске хотят отдать в концессию Гурьевские бани

Фото: ru.freepik.com

Власти Новосибирска планируют отдать в концессию Гурьевские бани.

На официальном сайте Новосибирска и на площадке для проведения торгов опубликовали информацию о том, что мэрия города планирует заключить концессию в отношении Гурьевских бань.

По контракту заказчик должен реконструировать и провести капитальный ремонт здания на улице Гурьевская. Также необходимо благоустроить территорию.

Подать заявку можно до 18 апреля 2024 года. Итоги подведут 6 мая.

Напомним, что в новосибирском Академгородке с молотка за 2 млрд продали землю застройщикам.

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Нина Раневская
Журналист

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